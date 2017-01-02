Лондонский суд отказался экстрадировать бывшего гендиректора «Тольяттиазота»

Лондонский суд округа Вестминстер отказал в удовлетворении запроса российских властей об экстрадиции бывшего гендиректора «Тольяттиазота» Евгения Королева, обвиняемого в РФ в мошенничестве. Об этом сообщила британская The Daily Telegraph, пишет ТАСС.

По мнению судьи Эммы Арбутнот, российская сторона не предоставила достаточных доказательств гуманного отношения к обвиняемому в случае его выдачи. Кроме того, в суде решили, что следователи, которые ведут это дело, близки к владельцу «Уралкалия» Дмитрию Мазепину. Против бизнесмена акционеры «Тольяттиазота» подали иск в суд в Ирландии о возмещении убытков на сумму в 1,6 миллиарда фунтов стерлингов (около двух миллиардов долларов).

Королев, а также ряд бывших руководителей и акционеров «Тольяттиазота» обвиняются в России в мошенничестве. По версии следствия, с 2008 по 2011 годы руководство предприятия по заниженным ценам продавало аммиак и карбамид швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, афиллированной с мажоритарными акционерами корпорации. Затем Nitrochem Distribution AG по рыночным ценам перепродавала сырье независимым покупателям.

В итоге миноритарные акционеры «Тольяттиазота», в том числе компания «Уралхим», получали слишком маленькие дивиденды. Кроме того, уменьшался размер налогов, поступающих в российский бюджет. Королев, с 2013 года проживающий в Великобритании, объявлен в розыск российскими правоохранителями.

«Тольяттиазот» — крупнейший в мире производитель аммиака с долей около 8 процентов.