Жителям ОАЭ запретили держать дома диких зверей

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) значительно ужесточили правила содержания животных и запретили подданным держать дома диких зверей. Об этом сообщает ресурс Zawya.

Отныне содержать леопардов, гепардов и других экзотических животных можно лишь зоопаркам и научным центрам. Если же таким зверем обзаведется обычный подданный, ему будет грозить штраф до 136 тысяч долларов. Натравливание питомцев на людей также будет караться тюремным сроком от трех до семи лет — если в результате нападения домашнего зверя жертва погибнет, то владелец животного может быть приговорен к пожизненному заключению.

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Новый закон также меняет правила содержания обычных домашних питомцев — например, собак. По утвержденным властями правилам, на каждую собаку нужно будет получить особое разрешение. При этом во время выгула в общественных местах животное нужно будет всегда держать на поводке.

Несмотря на то что мусульманам в соответствии с религиозными канонами собак держать не запрещается, это животное многими богословами считается нечистым, поэтому популярность его в исламском мире невысока.