Взломавший почту Клинтон хакер назвал истерией обвинения России в кибератаках

Попытки США обвинить Россию в кибератаках на свою избирательную систему напоминают истерию времен Холодной войны. Такое мнение высказал в телефонном интервью Fox News румынский хакер Лазар Марчел Лехел, известный под псевдонимом Guccifer, который отбывает наказание на родине за взлом электронной почты ряда политиков, в том числе бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Лехел усомнился в достоверности утверждений администрации президента Барака Обамы, которая обвинила Москву в причастности к взлому серверов Демократической партии, назвав их частью «фейковой кибервойны». «Американцы сошли с ума от мысли о русских и их вторжении в Соединенные Штаты. Это безумие ... это истерия, вы понимаете?» — добавил хакер.

44-летний румынский хакер Лазар Марчел Лехел приговорен к тюремному заключению в США и Румынии за причастность ко взлому почтовых ящиков американских политиков. В мае 2016 года он признал вину во взломе почты Клинтон. Как ожидается, после отбытия наказания на родине в 2019 году он будет экстрадирован в Соединенные Штаты, где его ждет еще 52 месяца тюрьмы.

29 декабря США ввели санкции против ряда граждан и организаций РФ, в том числе против Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления Генштаба ВС РФ. Также в течение 72 часов из Соединенных Штатов были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. В тот же день Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали совместный документ, в котором обвинило российские власти в причастности к кибератакам на избирательную систему США.

В 2015 году разразился скандал вокруг Клинтон, одной из ведущих претендентов в кандидаты на президентский пост от демократов на выборах 2016 года. Обнаружилось, что во время пребывания на посту главы Госдепа она нарушала федеральный закон, предписывающий вести переписку через специальную правительственную электронную систему с дополнительной защитой. Вместо этого она использовала личный ящик, находившийся на принадлежавшем ей сервере.

Это вызвало опасения, что секретная информация, проходившая по этому каналу, могла попасть к хакерам. Однако Клинтон утверждала, что секретными данными через электронную почту не обменивалась. Так как по закону все письма госсекретаря должны сдаваться в архив Госдепартамента, позже она передала сервер ФБР, удалив личную переписку. Впоследствии стало известно, что ряд писем, полученных Клинтон, относится к категории совершенно секретных.