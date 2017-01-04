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Белый дом затруднился предоставить доказательства участия России в кибератаках

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Джош Эрнест
Джош Эрнест

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест не смог объяснить, на чем основана уверенность разведки США в причастности России к кибератакам на американскую избирательную систему. Об этом сообщает в среду, 4 января, ТАСС.

Отвечая в ходе брифинга на соответствующие вопросы журналистов, Эрнест сослался на совместный доклад АНБ и ФБР, обнародованный в конце декабря. Данный документ, по его словам, указывает на «глубокий технический анализ», который был проведен спецслужбами. «И эта работа весьма определенно увязывает происшедшее с русскими», — добавил он.

В то же время Эрнест затруднился ответить на вопросы о наличии конкретных доказательств причастности России к кибератакам, отметив, что может дать только публичные пояснения. Он также указал на «единодушие» разведслужб США в данном вопросе и их готовность выступить с «публичной оценкой».

Во вторник избранный президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с переносом специального брифинга представителей разведывательного сообщества с 3 на 6 января. 2 января предложенный им на пост пресс-секретаря Белого дома Шон Спайсер сообщил, что специальный брифинг должен состояться на этой неделе, однако лишь после того, как завершающий работу на президентском посту Барак Обама получит итоговый доклад спецслужб по этому вопросу.

Днем ранее в интервью телеканалу Fox News Спайсер отметил, что американская разведка до сих пор не смогла представить Трампу убедительных доказательств того, что Россия имеет отношения к атакам хакеров на электронные системы политических организаций США.

29 декабря США ввели санкции против ряда граждан и организаций РФ, в том числе против Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления Генштаба ВС РФ. Также в течение 72 часов из Соединенных Штатов были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей. В тот же день Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали совместный документ, в котором обвинило российские власти в причастности к кибератакам.

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