Рецидивист Паровоз зарубил четырех человек топором на Урале

В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве четырех человек рецидивиста по прозвищу Паровоз, сообщается на сайте областного главка МВД в четверг, 5 января.

В полицию обратилась женщина, сообщившая, что в течение нескольких дней не может дозвониться до матери, проживающей в поселке Монетный. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили, что 26 декабря в доме произошел пожар. При разборе завалов они нашли в подполе тело исчезнувшей матери, а также ее троих знакомых с признаками насильственной смерти.

Было установлено, что в день, когда произошел пожар, в доме находился еще один человек. Его арестовали 4 января. Подозреваемым оказался ранее трижды судимый за кражи, грабежи и убийство рецидивист 1970 года рождения, известный по прозвищу Паровоз.

«Компания, к которой он пришел в гости, не хотела, чтобы тот долго задерживался, к тому же, считала его способным на воровство, что, по предварительным данным, и стало причиной конфликта на очередном фуршете. Неосторожно брошенное оскорбительное слово в свой адрес Паровоз воспринял как руководство к незамедлительной расправе над обидчиками и схватился за топор», — говорится в сообщении главка. Отмечается, что мужчина сбросил тела убитых в яму и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

По данным МВД, в настоящее время Паровоз находится в изоляторе временного содержания.