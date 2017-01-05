Газета и соцсети сделали Обаму стамбульским террористом

Турецкая газета Yeni Akit в среду разместила на своем сайте, а также в Twitter коллаж из двух изображений. Правое — снимок напавшего на ночной клуб в Стамбуле, в котором его лицо заменили на лицо президента США Барака Обамы. Слева помещено обычное фото американского лидера. Коллаж распространился в соцсетях.

Твит сопровождается такими словами: «Наиболее четкая фотография убийцы». Эта же фраза есть и в заголовке материала на сайте издания. Эта заметка состоит из одного абзаца, в котором говорится следующее: «В социальных сетях обсуждают, что США стоят за террористической атакой в клубе Reina».

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Изображение с Обамой распространилось в интернете. У Twitter-странички Yeni Akit более ста тысяч подписчиков, а сайт издания — один из самых посещаемых порталов в Турции, отмечает Turkish Minute.

В ночь на 1 января в популярное заведение в Стамбуле зашел вооруженный автоматом Калашникова мужчина. Он убил двух человек у входа, включая полицейского, зашел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу. Погибли 39 человек, в том числе россиянка, 69 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Подозреваемый пока находится на свободе. В интернете появилось видео с предполагаемым преступником.

Именно из этой записи взят кадр для коллажа.