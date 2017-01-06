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В Венесуэле обнаружили пропавший военный вертолет Ми-17

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В Венесуэле обнаружен вертолет Ми-17, принадлежащий Вооруженным силам страны, который пропал 30 декабря. Как сообщает агентство Sputnik, более 12 человек найдены живыми.

Ми-17 нашли в штате Амасонас в четверг, 5 января. «Индейцы екуана обнаружили вертолет в горах Дуида в 15:30 (22:30 мск), в 17:00 они сообщили об этом», — написал губернатор региона Либорио Гуарулья в своем микроблоге в Twitter.

Пассажиры борта доставлены в больницу города Ла-Эсмеральда для обследования.

Вертолет Ми-17 вылетел из населенного пункта Пуэрто-Аякучо 30 декабря, примерно через 40 минут связь с ним была потеряна. На его боту, по информации ТАСС, находились 13 человек, в том числе четверо гражданских лиц. РИА Новости сообщало о 16 пассажирах.

Власти Венесуэлы организовали поисково-спасательную операцию. Официально о погибших не сообщалось.

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