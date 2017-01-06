Киев прокомментировал «потери» артиллерии ВСУ из-за атаки хакеров

Киев опроверг сообщения о каких-либо потерях артиллерийских установок Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за атаки хакеров. Об этом говорится в пятницу, 6 января, на сайте министерства обороны страны.

Как отметили в ведомстве, информация СМИ о том, что «80 процентов гаубиц Д-30 ВСУ уничтожены в результате взлома российскими хакерами программного обеспечения украинских артиллеристов (...) не соответствует действительности».

Минобороны подчеркивает, что потери за время проведения АТО (антитеррористическая операция, так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе — прим. «Ленты.ру») «в разы меньше упомянутых и не связаны с указанной причиной». «В настоящее время военные части ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ вполне боеспособны, укомплектованы и способны выполнять задачи по предназначению», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Допинг по рецепту Хакерская группа Fancy Bear опубликовала вторую часть данных из базы WADA

22 декабря 2016 года сообщалось, что хакерская группировка Fancy Bear использовала вредоносное программное обеспечение на устройствах Android для слежки за украинской артиллерией.

В исследовании компании CrowdStrike отмечалось, что зараженные устройства передают мошенникам геолокационные данные и всю информацию о коммуникациях. Специалисты полагают, что полученные сведения могли быть переданы одной из сторон украинского конфликта.

Хакерская группировка Fancy Bear обвиняется в кибератаках на правительства разных стран. В частности, хакеров разыскивают власти Германии, Франции и США. При этом ряд правительств, экспертов и организаций, таких как WADA, напрямую связывают деятельность хакеров с Россией.