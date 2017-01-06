Киев прокомментировал «потери» артиллерии ВСУ из-за атаки хакеров

Киев опроверг сообщения о каких-либо потерях артиллерийских установок Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за атаки хакеров. Об этом говорится в пятницу, 6 января, на сайте министерства обороны страны.
Как отметили в ведомстве, информация СМИ о том, что «80 процентов гаубиц Д-30 ВСУ уничтожены в результате взлома российскими хакерами программного обеспечения украинских артиллеристов (...) не соответствует действительности».
Минобороны подчеркивает, что потери за время проведения АТО (антитеррористическая операция, так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе — прим. «Ленты.ру») «в разы меньше упомянутых и не связаны с указанной причиной». «В настоящее время военные части ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ вполне боеспособны, укомплектованы и способны выполнять задачи по предназначению», — говорится в сообщении.
22 декабря 2016 года сообщалось, что хакерская группировка Fancy Bear использовала вредоносное программное обеспечение на устройствах Android для слежки за украинской артиллерией.
В исследовании компании CrowdStrike отмечалось, что зараженные устройства передают мошенникам геолокационные данные и всю информацию о коммуникациях. Специалисты полагают, что полученные сведения могли быть переданы одной из сторон украинского конфликта.
Хакерская группировка Fancy Bear обвиняется в кибератаках на правительства разных стран. В частности, хакеров разыскивают власти Германии, Франции и США. При этом ряд правительств, экспертов и организаций, таких как WADA, напрямую связывают деятельность хакеров с Россией.