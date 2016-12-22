Литва обнаружила на правительственных компьютерах «российский» шпионский софт

На правительственных компьютерах Литвы было обнаружено шпионское, как предполагается, российское программное обеспечение. С таким заявлением выступил глава национального центра кибербезопасности при литовском министерстве обороны Римтаутас Черняускас, передает Reuters.

По словам Черняускаса, с 2015 года было установлено три случая обнаружения «российского» шпионского софта на правительственных компьютерах. В 2016 году число попыток заражения возросло до 20, утверждает он.

«Найденное нами шпионское ПО работало по меньшей мере полгода до того, как было обнаружено, — похоже на то, как это было в США», — сказал Черняускас.

Ранее 22 декабря компания CrowdStrike сообщила, что группа хакеров Fancy Bear использовала вредоносное ПО на устройствах Android, чтобы следить за украинской артиллерией. Специалисты отмечали, что софт работает аналогично тому, что было задействовано при взломе серверов Национального комитета Демократической партии США.