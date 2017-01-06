Поезд сбил семерых школьников на моторикше в Пакистане

В провинции Пенджаб в Пакистане семь школьников погибли из-за столкновения моторикши с поездом. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает газета Pakistan Today.

Двое моторикшей не рассчитали расстояние до приближающегося состава и начали пересекать железнодорожные пути. В результате столкновения с поездом еще пять детей в возрасте от пяти до восьми лет получили тяжкие телесные повреждения.

В ноябре прошлого года в столице Пакистана Карачи из-за столкновения двух поездов погибли 16 человек. Еще 40 пассажиров получили ранения. Авария произошла на подъездных путях вокзала Ланди.

Двумя месяцами ранее в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в провинции Педжаб погибли четыре и пострадали 93 человека.