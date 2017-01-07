При пожаре в московской гостинице погиб человек

Один человек погиб и девять пострадали при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает в субботу, 7 января, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации столичного управления МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном административном здании, расположенном по адресу Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1, поступило в 06:10 мск. Общая площадь возгорания, по последним данным, достигла 700 метров.

Пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале. На месте ЧП работают бригады скорой помощи, вызваны автобусы для обогрева людей, которых вывели из здания (температура воздуха в Москве опустилась до -27 градусов). Движение по Ярославскому шоссе в районе места происшествия ограничено.

9 декабря стало известно об одном погибшем в результате пожара в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы. Возгорание произошло на Рязанском проспекте. Сообщалось, что пожарным удалось спасти шесть человек. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.