Минобороны организует экспедицию на Курильские острова

Тихоокеанский флот ВМФ России организует очередную исследовательскую экспедицию на остров Матуа (Курильская гряда), которая пройдет с июня по сентябрь 2017 года. Об этом в субботу, 7 января, со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) капитана 2 ранга Владимира Матвеева сообщает Rambler News Service.

«В настоящее время завершена разработка детального плана обследований Курильского острова, определены личный состав и необходимая техника для изыскательских работ», — сказал Матвеев.

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23 августа 2016 года стало известно, что коллегия Минобороны России обсудит перспективы размещения войск на Курильских островах. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, с этой целью с апреля по июнь силами Тихоокеанского флота была проведена экспедиция на острова Матуа и Парамушир.

Переоснащение курильской группировки началось в 2010-2011 годах. В начале 2016-го Шойгу сообщил о планах завершить формирование военной инфраструктуры на Курильских островах, оптимизировав штат расквартированных там частей.

В ходе развития военной инфраструктуры на Курилах планируется создать несколько новых пунктов базирования, в том числе на ранее оставленных военными островах.