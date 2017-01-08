Израильский дипломат назвал Бориса Джонсона идиотом и собрался «убрать» его зама

Израильский дипломат Шаи Масот (Shai Masot) назвал главу МИД Великобритании Бориса Джонсона идиотом. Такая оценка была дана в разговоре с британской чиновницей. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает The Independent.

Масот встретился с британской чиновницей Марией Стриццоло (Maria Strizzolo) в лондонском ресторане в октябре 2016 года. Третьим участником встречи был человек, которого называют Робином. Это репортер Al Jazeera под прикрытием, по легенде — представитель дружественной Израилю группы лейбористов. Он и заснял разговор. Результаты его шестимесячного расследования публикуются сейчас.

Израильский дипломат заявил, что глава британского дипведомства — «идиот, не выполняющий никаких обязанностей», при этом подчеркнул, что он «в целом хорош», так как поддерживает Израиль. Далее разговор коснулся другой темы — способов «убрать» нескольких членов парламента, в том числе заместителя министра сэра Алана Дункана (Alan Duncan), который известен пропалестинской позицией и критикой в адрес Израиля.

Посол Израиля в Великобритании Марк Регев (Mark Regev), как сообщает Al Jazeera, принес извинения Дункану за случившееся.

Борис Джонсон (член Консервативной партии) занял пост министра иностранных дел в 2016 году, после референдума по выходу королевства из ЕС (Brexit). Он известен рядом жестких высказываний о разных странах и политиках. Визит Джонсона, на тот момент занимавшего пост мэра Лондона, на Ближний Восток в 2015 году вызвал скандал в Палестине из-за его высказываний о том, что Израиль является «единственной демократией в регионе».