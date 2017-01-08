Американцы вновь спели российский гимн в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154

Участники хора Шиллеровского института вновь исполнили гимн России в память о жертвах крушения самолета Ту-154. Как сообщает RT, траурное мероприятие проходило 7 января, в православное Рождество, у мемориала «Слеза Скорби» работы скульптора Зураба Церетели в городе Байон (штат Нью-Джерси).

Аналогичная акция прошла 31 декабря возле Генерального консульства России в Нью-Йорке.

Самолет Ту-154 Минобороны России, летевший в сирийскую Латакию, разбился утром 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военные, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.