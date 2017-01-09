Арбитраж Москвы зарегистрировал шесть исков к «Роснефти»

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал шесть исков компании «Нордстар Тауэр» к «Роснефти» на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Соответствующую информацию судебная инстанция опубликовала в Картотеке арбитражных дел.

В настоящее время судебное производство по искам пока не началось. Об основаниях исковых требований не сообщается.

В июне СМИ писали о том, что компания «Нордстар тауэр» в прошлом являлась операционной компанией многоэтажного бизнес-центра Nordstar Tower общей площадью 135,5 тысяч квадратных метров в районе станции метро «Беговая» в Москве, но потеряла контроль над зданием. В результате чего центр Nordstar Tower перешел структурам «Роснефти».

В конце 2015 года у арендодателя начались проблемы с получением денег за аренду и «Нордстар тауэр» подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «Роснефти» с требованием взыскать около 10 миллионов долларов задолженности за аренду подконтрольной ей компанией ТНК-ВР половины здания Nordstar Tower в октябре – декабре 2015 годом. Причиной называлось желание арендатора пересмотреть условия долгосрочного договора после девальвации рубля. Суд принял иски к производству, но в начале 2016 года «Нордстар тауэр» отказался от них, так как представители сторон в ходе предварительного судебного заседания подтвердили оплату задолженности ответчиком.

Однако задержка «Роснефтью» арендной платы привела к сложностям с обслуживанием долга компании «Нордстар тауэр» Сбербанку, сумма которого составляла около 130 миллионов долларов. В результате права на долг были выкуплены самой «Роснефтью».