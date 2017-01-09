В Красногорске после аварии восстановили работу котельной

Котельная в подмосковном Красногорске, где днем ранее произошел сбой, работает в штатном порядке. Об этом в понедельник, 9 января, телеканалу «360» сообщил начальник областного главка МЧС России Сергей Полетыкин.

«Сейчас идет процесс заполнения полностью всей системы, система выходит на штатный режим, из 19 оставшихся домов, которые находятся в непосредственной близости и где были наиболее сложные ситуации, вопрос подключения буквально в течение последних трех-четырех часов», — сказал он.

Также ликвидированы коммунальные аварии в Королеве и Люберцах, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Главы находятся на местах. И в Королеве, и в Люберцах, и в Красногорске аварии ликвидировались быстро», — отметил он.

8 января из-за сбоя в работе котельной завода имени Зверева без тепла остались 84 многоквартирных дома. Отключение произошло около 10:00 мск, восстановительные работы велись в течение всего дня. В связи со случившимся в городе развернули пункты обогрева и временного размещения. Днем ранее в той же котельной перестали функционировать два котла из трех, в результате чего около 12 тысяч человек перестали получать достаточный объем тепла.

7 и 8 января после коммунальной аварии в подмосковном Королеве без отопления остались жители 60 домов.

6 января порядка 100 тысяч жителей подмосковных Люберец и Котельников лишились энергоснабжения из-за аварии на распределительной подстанции.

Как сообщалось 7 января, в ночь на Рождество в Московской области похолодало до минус 33,4 градуса.

Между тем на текущей неделе в столичном регионе ожидается потепление. В субботу, 14 января, прогнозируется температура до нуля градусов, передает сетевое издание m24.ru.