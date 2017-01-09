Елена Ваенга госпитализирована на гастролях

Певица Елена Ваенга была госпитализирована с гриппом. Она отменила ближайшие выступления в рамках прибалтийского тура. Об этом артистка написала в своем Instagram.

«Сегодня и послезавтра концерта не будет. Молю Бога, чтоб к Таллину подняли», — отметила Ваенга. На фотографии, опубликованной исполнительницей, она лежит на больничной койке под капельницей.

Ваенга отменила выступления в латвийском Даугавпилсе и эстонском Тарту, которые должны были состояться в январе, передает kp.ru.

15 декабря певица опубликовала в Instagram фотографию медицинского заключения, в котором ей запрещается петь в течение 10 дней из-за ларинготрахеита — воспалительного поражения гортани и трахеи. В том же месяце dni.ru сообщили, что муж артистки Роман Садырбаев попал в реанимацию из-за гриппа.

Ранее Ваенга уже жаловалась на слабое здоровье. В ноябре 2016 года она написала, что сильно заболела, и это отразилось на ее голосе. «Простите. 1000 раз. Я человек, и я сломалась», — отметила исполнительница.

Елена Ваенга (настоящая фамилия Хрулева) — российская эстрадная певица, лауреат премий «Шансон года».

