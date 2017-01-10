Захвативший заложников в Алабаме мужчина задержан

Мужчина, захвативший заложников в одном из банковксих учреждений в городе Таскалуса (штат Алабама, США), задержан. Об этом в своем Twitter сообщает WBRC Fox6 News.

— WBRC FOX6 News (@WBRCnews) 10 января 2017, 16:57

«Подозреваемый вооруженный мужчина взят под стражу. Жизнь восьми заложников вне опасности», — говорится в записи.

Ранее представитель местной полиции Тина Ричардсон сообщила, что неизвестный проник в помещение кредитного учреждения еще до момента его открытия для клиентов, когда там находились лишь служащие.

К месту происшествия были стянуты спецподразделения полиции.

8 октября прошлого года сообщалось о том, что неизвестные взяли в заложники сотрудников ресторана «Макдоналдс» в городе Лейкленд (штат Флорида). Изначально вооруженные люди угнали автомобиль. Полиция смогла их обнаружить, после чего они бросили машину и ворвались в ресторан. Часть находившихся в помещении успела его покинуть, однако несколько сотрудников остались внутри.

Позднее сведения о заложниках не подтвердились. Человек, якобы находившийся в здании ресторана и сообщивший об этом в соцсетях, не имел никакого отношения к происходящему.

Всего налетчиков было трое. Один из них сдался добровольно почти сразу. Двое других пытались спрятаться между крышей и навесным потолком ресторана, но также были обнаружены полицией.