Минобороны России сообщило об ударе ВВС США по мирным жителям в Идлибе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил об ударе самолета ВВС США по гражданским целям в Сирии, передает РИА Новости.

По его словам, 3 января бомбардировщик ВВС США B-52 без уведомления РФ атаковал цель в провинции Идлиб, в результате чего погибли более 20 мирных жителей.

По данным Генштаба, авиация западной коалиции за два с половиной года проведения операции против боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) на территории Сирии нанесла около 6,5 тысяч ударов. Герасимов отметил, что каких-либо значительных результатов эти удары не достигли.

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«При этом зафиксировано значительное число жертв среди мирного населения и правительственных войск. Мы помним, что 29 сентября прошлого года американская авиация нанесла в районе Дейр-эз-Зор удар по правительственным войскам, после которого формирования ИГИЛ перешли в атаку», — добавил он.

Западная коалиция во главе с США начала воздушную операцию против исламистов на территории Сирии в августе 2014 года. С сентября 2015 года свою операцию в Сирии начали Вооруженные силы России.