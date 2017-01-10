Эксперты отметили рост турпотока из России за рубеж в новогодние праздники

Число отправившихся за рубеж в Новый год российских путешественников выросло на 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник, 10 января, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.
Самыми популярными направлениями в зимние праздники, по словам эксперта, стали Таиланд, Вьетнам и Доминиканская Республика (в порядке убывания).
«Дальше с большим отрывом пользовалась спросом экскурсионная и горнолыжная Европа», — добавила исполнительный директор АТОР. Ломидзе также отметила, что новогодние праздники позитивно повлияли на рост туризма в целом, несмотря на падение потока путешественников за рубеж в 2016 году.
В декабре Российский союз туриндустрии сообщал, что почти половина россиян, купивших путевки на Новый год, выбрали отдых на родине. Лидером среди зарубежных направлений организованного туризма в зимние праздники, по данным РСТ, оказался Таиланд.