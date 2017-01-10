В Швейцарии мусульманских школьниц обязали посещать бассейн вместе с мальчиками

Швейцария обяжет мусульман отправлять своих детей на совместные для мальчиков и девочек уроки плавания в бассейне после выигранного иска в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом во вторник, 10 января, сообщает BBC News.

Судьи пришли к выводу, что правительство страны вправе требовать от учащихся «изучения школьной программы в полном объеме», а также «успешной интеграции в общество». При этом они признают, что в данном случае есть некоторое нарушение свободы вероисповедания, однако в столь незначительной мере, что этим можно пренебречь.

Материалы по теме Купаться запрещено Почему французы ополчились на мусульманские костюмы для плавания

Как отмечает The Independent, в ЕСПЧ обратились двое граждан Швейцарии турецкого происхождения Азиз Османоглу и Сехабат Кожабаш, запрещавших своим дочерям-подросткам ходить на занятия по плаванию вместе с мальчиками. За несколько лет до этого суд Базеля обязал их выплатить штрафы по 1,3 тысячи евро за нарушение родительских обязанностей.

Решение в ЕСПЧ принимали семь судей из Швейцарии, Швеции, Испании, Сербии и Словакии. При этом суд отметил, что власти Швейцарии готовы пойти на компромисс, в частности, разрешить девочкам надевать в бассейн буркини.

В июне 2016 года власти швейцарского кантона Базель-Ланд отказались предоставлять гражданство девочкам-мусульманкам, которые не посещали уроки плавания. Как объяснил один из инициаторов этого решения, глава комитета по натурализации Стефан Верле, молодые люди, желающие получить гражданство конфедерации, должны доказать, что отвечают всем требованиям швейцарской образовательной системы. Так как уроки плавания являются обязательными, их непосещение означает, что ученик этим требованиям не соответствует.