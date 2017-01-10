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Иран на время оставил россиян и индийцев без порнографии

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Правительство Ирана случайно заблокировало доступ к ряду порнографических сайтов для жителей Индонезии, Индии, России и Гонконга. Об этом сообщает Engadget.

По данным издания, в течение нескольких дней пользователи из этих стран испытывали проблемы с доступом к порносайтам после того, как государственный провайдер Ирана попытался ограничить доступ ко взрослому контенту для своих граждан.

Иранские специалисты попытались перенаправить трафик с помощью протокола динамической маршрутизации Border Gateway Protocol (ВGP), используемого в интернете для обмена данными между узлами. С их помощью определенный компьютер получает точный адрес того или иного ресурса.

Издание отмечает, что ВGP уязвим, поскольку основан на взаимном доверии всех сторон, а значит, подвержен манипуляциям с данными о маршрутизации определенного интернет-ресурса. Именно поэтому проблемы с доступам к ресурсам для взрослых коснулись и пользователей из других стран.

Похожий случай произошел в 2008 году, когда пакистанский провайдер Pakistan Telecom на два часа заблокировал YouTube для пользователей по всему миру. Другой случай произошел в Турции, когда страна через свои серверы отфильтровала часть трафика, исходящего от CNN, Amazon, Microsoft и других ресурсов.

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