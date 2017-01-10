Мануфактура Jaeger Le-Coultre украсила хронометр картой мира

Швейцарская мануфактура Jaeger-LeCoultre представила новый хронометр Geophysic Tourbillon UTC с турбийоном. Новинку продемонстрируют в рамках Международного салона высокого часового искусства (SIHH), который пройдет в Женеве в середине января. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Корпус модели выполнен из платины, на циферблате изображена карта мира. Хронометр работает на механизме калибра 948. В продажу коллекция поступит ограниченным тиражом: в 100 экземплярах. Цены пока не называются.

Мануфактура Jaeger-LeCoultre основана в 1833 году в швейцарском местечке Ле-Сантье (кантон Во) Антуаном Лекультром. За время своего существования компания разработала более 1240 различных часовых калибров и зарегистрировала около 400 патентов.

Одна из новинок компании— модель часов Reverso à Eclipse Tribute to Vincent van Gogh, посвященная голландскому художнику Винсенту Ван Гогу. На эмалевом циферблате с ручной росписью воспроизведена картина Ван Гога «Автопортрет перед мольбертом» (1887-1888). Выпуск лимитирован четырьмя экземплярами. Цена часов — 113 тысяч долларов.