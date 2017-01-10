На основе графена создан материал в 10 раз прочнее стали

Группа американских ученых из Массачусетского технологического института создала сверхпрочный материал, в состав которого входит графен. Об открытии пишет портал Engadget. Благодаря своим свойствам, этот материал губчатой формы прочнее стали в 10 раз. Для экспериментов ученые печатали модели на 3D-принтере. Они утверждают, что форма предмета в данном случае гораздо важнее его состава.

Графен примерно в сто раз жестче стали, а также гораздо лучше проводит электричество и рассеивает тепло. Массовое производство соединения необходимо для электроники, аккумуляторов и топливных катализаторов. За опыты с этим материалом в 2010 году была присуждена Нобелевская премия по физике.