Сотрудник «Почты России» попытался украсть из посылок три мобильных телефона

Служба безопасности «Почты России» пресекла попытку сотрудника компании украсть три мобильных телефона из посылок. Об этом во вторник, 10 января, представитель предприятия рассказал РИА Новости.

По его словам, 1 января охранник на выходе из цеха логистического почтового центра «Внуково» нашел в личных вещах сотрудника три новых телефона. Работник не смог объяснить их происхождение. Позднее в ходе беседы со службой безопасности он признался в хищении.

Материалы по факту произошедшего переданы в правоохранительные органы. Сотрудник будет уволен, а изъятые телефоны доставят адресатам. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы, если его вина будет доказана в суде.

13 декабря 2016 года стало известно, что в Санкт-Петербурге сотрудницы «Почты России» выдали грабителю фальшивые купюры, откупившись от него.