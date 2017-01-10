В Марокко запретили производство паранджи

Власти Марокко запретили производство и продажу мусульманской женской одежды — паранджа. Об этом сообщает Le 360.

Запрет вступил в силу с понедельника, 9 января. Эта мера объясняется соображениями безопасности: террористы и обычные бандиты нередко использовали паранджи, которые можно купить за 50-60 марокканских дирхамов (5-6 долларов), при совершении нападений.

Все продавцы получили письменное требование прекратить производство паранджи и избавиться от их запасов в течение 48 часов, в противном случае их товар будет конфискован. Официальных объявлений в центральных СМИ пока не было, также неясно, коснется ли запрет только производства и торговли паранджи или будет запрещено также их ношение.

Последний крупный теракт в Марокко произошел в апреле 2011 года. Террористы из «Аль-Каиды» взорвали бомбы в кафе «Аргана», популярном среди иностранных туристов. Погибли 17 человек, в том числе 11 иностранцев, и более 20 получили ранения. Среди пострадавших оказались сын и невестка депутата Госдумы Валерия Селезнева. Организатор теракта Адиль аль-Атмани был приговорен к смертной казни.