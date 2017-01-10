ЕСПЧ рассмотрит жалобу фигуранта «болотного дела» Панфилова

Страсбургский суд принял к производству жалобу на арест страдающего психическим заболеванием жителя Астрахани Максима Панфилова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. Об этом во вторник, 10 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвокат фигуранта Сергей Панченко.

Максим Панфилов была задержан в начале апреле в Астрахани. 8 апреля Басманный суд столицы санкционировал его арест. Адвокаты фигуранта сообщили, что он страдает врожденным генетическим расстройством нервной системы (синдром Туретта) и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Панфилов был опознан по видеозаписи событий на Болотной площади, на которой он, предположительно, срывает шлем с сотрудника московского ОМОНа. Фигурант утверждает, что был на Болотной площади 6 мая 2012 года, но не участвовал в массовых беспорядках и не причинил вреда полицейскому.

В настоящее время уголовное дело в отношении Панфилова передано в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения по существу. Арест обвиняемого продлен до 14 июня.

Согласованная акция «Марш миллионов» на Болотной площади 6 мая 2012 года переросла в столкновения с полицией. Фигурантами так называемого «болотного дела» стали 29 человек. В феврале 2014 года были осуждены восемь участников массовых беспорядков — семеро из них получили реальные сроки, один был приговорен к лишению свободы условно. Уголовное преследование еще 13 обвиняемых прекращено в связи с амнистией, объявленной по случаю 20-летия Конституции России.