Из жизни
 
Хотите видеть только хорошие новости?

В США приготовили самое длинное в мире мороженое

Перейти в «Мою Ленту»

Компания Moo-ville Creamery из американского поселка Нэшвилл, штат Мичиган, приготовила самый длинный сандей (десерт из мороженого) и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает Associated Press.

Рекордный десерт растянулся на 1110 метров. На него израсходовали более 3200 литров мороженого, около 360 литров шоколадного сиропа, 172 банки взбитых сливок и 7200 ягод вишни, утверждает газета Muskegon Chronicle. Кушанье полтора дня готовили около 250 добровольцев.

Тремя месяцами ранее самое длинное мороженое сделали в соседнем городе Лудингтон, штат Мичиган. Тогда компания House of Flavors изготовила сандей длиной 910 метров. Поскольку Moo-ville Creamery успела обойти конкурента до выхода ежегодного издания Книги рекордов Гиннесса, официальное признание получит лишь ее достижение.

В мае 2016 года сообщалось, что в итальянском Неаполе испекли самую длинную в мире пиццу. Длина блюда составила 1854 метра. В рекорде участвовали 250 поваров, которые готовили шесть часов и 11 минут.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ludington's ice cream world record officially bested by another Michigan town
На Красной площади приготовят самый большой в мире греческий салат
В Италии сделали самую длинную в мире пиццу
Итальянцы и французы испекли 122-метровый багет
Последние новости
Директор ЦРУ раскритиковал отношение Трампа к разведсообществу
Юным хакерам предложили заменить тюрьму на глушилки для Wi-Fi
Военные США рассказали об опасных сближениях с самолетами ВКС России над Сирией
Иран на время оставил россиян и индийцев без порнографии
Определена минимально допустимая частота занятий физкультурой
В сети поделились историями провальных первых свиданий с мужчинами
Госдеп объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны России
Другие материалы рубрики
00:02 9 января 2017

«Живем на курорте, что еще нужно?»

История жителя Новосибирска, переехавшего в Австралию
15:13 3 января 2017

Опубликовано видео окутывающего Пекин смога

14:43 28 декабря 2016

Блогер с помощью спецэффектов доказал дочери существование Санта-Клауса

01:00 Сегодня

Женщина прожила в аэропорту Сингапура восемь лет

00:04 31 декабря 2016

Загадай желание

Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
20:16 9 января 2017

Обама рассказал о жалобах своих дочерей на жизнь в Белом доме

19:02 28 декабря 2016

Амстердамских бездомных научили принимать милостыню с пластиковых карт

13:52 9 января 2017

В Германии предложили оплачивать секс-услуги инвалидам из бюджета государства

00:06 26 декабря 2016

«В Москве моего сына называют чуркой»

История москвички, переехавшей в Абу-Даби
00:22 Сегодня

Пассажиры спустились в лондонское метро без штанов

16:03 24 декабря 2016

Bild раскрыл рождественское меню Меркель

11:23 9 января 2017

Во Франции по делу об ограблении Ким Кардашьян задержали 16 человек

Россия
«Поставить заслон — и новое поколение свободно от табака»
Член антитабачного совета Минздрава о том, кто и как запретит россиянам курить
Отряд российских саперов на аэродроме «Чкаловский» перед отправкой в Сирию «У Обамы еще будет финальный аккорд»
В России ответили на заявления Пентагона о нулевом вкладе Москвы в борьбу с ИГ
«Терпели и терпеть будем»
Социологи о страхах и надеждах россиян, с которыми они встретили Новый год
Минюст предложил лишать должников единственного жилья
Путин заявил о готовности наращивать работу с Египтом в борьбе с террором
Евреи рассердились на коммунистов за коверканье имени главного раввина России
Питие определяет
Новый год и Рождество как повод уйти в запой до Крещения
Все материалы
Мир
Перуанские шаманы с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа во время предновогоднего гадания. 29 декабря 2016 годаСемена мрачного будущего
Федор Лукьянов о том, как русский фактор меняет американскую политику
Праздник к ним приходит
Как принято встречать Новый год и Рождество в КНДР и Южной Корее
Лицензия на убийство
Иногда мировые лидеры предпочитают видеть террористов в морге, а не в зале суда
Директор ЦРУ раскритиковал отношение Трампа к разведсообществу
Сенаторы США представят законопроект о «всеобъемлющих» санкциях против России
Госдеп объяснил отсутствие доказательств кибератак со стороны России
Верховный суд Венесуэлы отреагировал на попытку отстранения Мадуро
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоБольше жути
Какие угрозы ждут Украину в новом году
Нас не прогонят
Как беглые политики собрались спасать Украину
Ляшко задумался о пропуске инаугурации Трампа из-за аэрофобии
СМИ показали новую «первую леди» Белоруссии
Пьяные украинские офицеры устроили массовую драку в Киеве из-за девушек
В торговом центре Киева отказались общаться с покупателями по-украински
Решение ООН о включении Прибалтики в северную Европу оказалось фейком
Все материалы
Финансы
Минская засада
Что стоит за очередным нефтегазовым конфликтом России и Белоруссии
Птичий грипп взвинтил цены на яйца в Южной Корее
В отчаянные времена
Самые неожиданные экономические прогнозы на 2017 год
Цена на нефть Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель
ФАС подтвердила право Минска на временное повышение стоимости транзита нефти
АРБ сообщила о росте ставок по кредитным картам
В России задумались о введении экологического налога на сигареты
Все материалы
Бизнес
Лимиты выше, бонусы ниже
Какие законодательные изменения коснутся бизнеса в 2017 году
Вклад в систему
Какие взаимные претензии предъявляют друг другу граждане и государство
Сложный високосный
Каким стал 2016 год для бизнеса в России
«Роснефть» и Китай подписали соглашение об увеличении поставок нефти
В Россельхознадзоре заявили о готовности снять ограничения на импорт шпрот
Батареи для электрокаров за шесть лет подешевели на 80 процентов
Глава «Газпрома» заявил о рекордных объемах экспорта газа в 2016 году
Все материалы
Силовые структуры
Танк Т-90С на параде в ДелиГод оружия
Что изменилось в российской торговле оружием в 2016 году
Детский трепет
Монолог сотрудника Генпрокуратуры о преступлениях против детей в России
Отметили с огоньком
Как гости столицы встретили Новый год стрельбой из автомата в центре города
Россия зафиксировала в Сирии 14 нарушений режима перемирия за сутки
Военные США рассказали об опасных сближениях с самолетами ВКС России над Сирией
Евгений РождественскийРождественский детектив
Как служится лучшему участковому страны Евгению Рождественскому в глубинке
Северный флот рассказал о планах на Армейские игры 2017 года
Все материалы
Наука и техника
Стивен Хокинг в условиях невесомости в 2007 годуПовелитель черных дыр
Как Стивен Хокинг прожил 75 лет
«Все как в компьютерной игре»
Как Советский Союз снимал высадку на Луну
Ракета-носитель Falcon Heavy (в представлении художника)Американская и сверхтяжелая
В 2017 году SpaceX запустит мощнейшую в мире ракету-носитель
Названо предназначение «инопланетных» сигналов
Определена минимально допустимая частота занятий физкультурой
Apple запретила пользователям искать потерянные наушники AirPods
Опубликован снимок нарушающей законы физики черной дыры
Все материалы
Спорт
Сергей УстюговОдин в туре воин
Как лыжник Сергей Устюгов доказал, что россияне могут побеждать без допинга
Глава футбольной ассоциации Англии призвал игроков-геев совершить каминг-аут
Члены американской студенческой команды по плаванию потренировались в снегу
Роналду стал лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА
Французский биатлонист назвал выигравшего две гонки подряд россиянина мошенником
Российского чемпиона Европы по бегу дисквалифицировали на четыре года
СМИ сообщили о заинтересованности «Спартака» в переходе чемпиона Европы-2016
Все материалы
Культура
Надо Ла-Ла
Главные кадры церемонии вручения премии «Золотой глобус»
Вышел трейлер последнего эпизода «Шерлока»
Шансонье Новикову заменили домашний арест подпиской о невыезде
«Викингу» напророчили судьбу одного из самых кассовых российских фильмов
Ведущий «Золотого глобуса» пошутил о вмешательстве Путина в голосование
Родившегося в Запорожье россиянина Панайотова пустят на «Евровидение» в Киеве
Елена Ваенга госпитализирована на гастролях
Все материалы
Интернет и СМИ
Скриншот программы «Новогодний парад звезд»Погружение в ад
Что произошло на телевидении и в сети, пока страна поедала новогодние салаты
Типичный русский
Как российские хакеры докатились до мирового господства
Юным хакерам предложили заменить тюрьму на глушилки для Wi-Fi
Иран на время оставил россиян и индийцев без порнографии
В сети поделились историями провальных первых свиданий с мужчинами
Турист связал 100 свитеров с изображением посещенных им достопримечательностей
Российское посольство потроллило британские власти мемом с лягушонком Пепе
Все материалы
Ценности
«С пивом хорошо стояло»
Воспоминания Федора Бондарчука о свободе в 1990-е
Японский бренд переосмыслил adidas Originals
Мороз по коже
Как пережить холода без потерь
Bentley представил свою самую мощную модель
Новым лицом Alexander Wang стал солист Die Antwoord
«У нас не будут запирать Елену Летучую в холодильнике»
Как адвокат Александр Раппопорт строит «Ревизорро»
New Balance представила конкурента Apple Watch
Все материалы
Путешествия
Праздникам здесь не место
Как россияне отдыхали на каникулах несмотря ни на что
Между лозой и тапас
Гастропутешествие в самый знаменитый винодельческий регион Испании
Пошли работу — и в путь
10 шагов к тому, чтобы бросить все и отправиться в путешествие
Белоруссия введет безвизовый режим для туристов из США и ЕС
Забастовка сотрудников метро парализовала Лондон
Авиакомпания Emirates отменила рейс из-за змеи в самолете
Таджикистан пригласил Россию на переговоры по авиасообщению
Все материалы
Из жизни
«Главное — не изменять самому себе»
Столетние старцы рассказали, что думают о жизни
«Живем на курорте, что еще нужно?»
История жителя Новосибирска, переехавшего в Австралию
И это хорошо
Подборка самых позитивных фотографий ушедшего года
Загадай желание
Пользователи Instagram рассказали о сбывшихся в 2016 году мечтах
В США приготовили самое длинное в мире мороженое
Женщина прожила в аэропорту Сингапура восемь лет
Обама рассказал о жалобах своих дочерей на жизнь в Белом доме
Все материалы
Турбоапокалипсис сегодня
Тест-драйв турбо-Ferrari прошлого и настоящего. Часть I: Ferrari 488 GTB
Audi раскрыла предвестника купеобразного кроссовера
13 фактов о самой мощной Kia
Моторы, шасси, динамика и оснащение Kia Stinger
Kia показала свою мощнейшую модель
14 новинок моторшоу в Детройте
Главные премьеры первого автосалона 2017 года
Самый маленький кроссовер Mercedes-Benz обновился
17 самых знаменитых иномарок в СССР
Автомобили, на которых в Советском Союзе ездили артисты, космонавты и другие знаменитости
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы