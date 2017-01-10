В Стамбуле на траурную церемонию из-за снега обрушился навес мечети

Навес обрушился около одной из мечетей в Стамбуле под весом снега. Три человека погибли, еще по меньшей мере 10 получили ранения, передает во вторник, 10 января, Hürriyet Daily News.

ЧП в районе Атакёй произошло во время траурной церемонии, отмечает Daily Sabah. На место прибыли спасатели и машины скорой помощи.

Сильный снегопад в Стамбуле продолжался с 6 по 9 января, фактически парализовав жизнь мегаполиса. За три дня были отменены свыше полутора тысяч авиарейсов. Гололед на улицах города стал причиной многочисленных аварий.