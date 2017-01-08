Из-за снегопада в Стамбуле отменили более 700 рейсов

Турецкий перевозчик Turkish Airlines из-за продолжающегося несколько дней снегопада отменил 8 января более 700 рейсов в Стамбуле. Об этом в воскресенье сообщается на сайте авиакомпании.

Запрет на взлет и посадку в аэропорту имени Ататюрка коснулся как внутренних, так и международных рейсов. Также уже известно об отмене 60 рейсов на 9 января.

По данным РИА Новости, накануне Turkish Airlines отменила по погодным условиям около 610 рейсов. В связи с этим шесть тысяч пассажиров были расселены по отелям, а около 20 тысяч — обеспечены питанием.