Арабская авиакомпания в марте представит «супер бизнес-класс»

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways продемонстрирует в марте на международной туристической выставке в Берлине ITB Berlin новые места «супер бизнес-класса». Об этом сообщает портал Australian Business Traveller.

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Речь идет о креслах в салоне бизнес-класса, которые будут раскладываться в двуспальную кровать. Кроме того, места «супер бизнес-класса» оснастят раздвижными дверьми.

При этом пассажир сможет как полностью закрыть их, отгородившись от попутчиков, так и частично, если будет страдать клаустрофобией, рассказал гендиректор Qatar Airways Акбар аль-Бакер (Akbar Al Baker). Такой дизайн пассажирских мест является эксклюзивным, компания намерена запатентовать его.

В авиакомпании предполагают, что «супер бизнес-класс» станет доступным для пассажиров в декабре. Подобная компоновка салона будет представлена в самолетах Boeing 777-300ER и Airbus A350.