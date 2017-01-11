В Астане прошел митинг против браков казахских девушек с китайцами

В столице Казахстана Астане прошел митинг с требованием запретить браки между казахскими девушками и гражданами Китая. Об этом в среду, 11 января, сообщает портал kazday.kz.

В акции приняли участие около 30 человек, они собрались рядом со зданием, в котором расположилось брачное агентство, предлагающее знакомство с китайцами. «Мужчина сохраняет землю, а женщина — нацию», — гласил один из плакатов.

Протестующие потребовали немедленно лишать гражданства тех девушек, которые решат выйти замуж за граждан Китая. Кроме того, активисты предложили обязать китайцев, берущих жительниц Казахстана в жены, платить налог 50 тысяч долларов.

Поводом для мероприятия стало объявление о наборе казахстанских невест, которое было размещено в социальных сетях 6 января, сообщает ресурс nur.kz. Подчеркивалось, что все претенденты на жен имеют доход не менее 90 тысяч долларов в год, в Астану они должны прибыть в феврале.

«Мужчины высоко обеспеченные, с европейским образованием, владеющие английским языком и многие — русским. Понравившимся девушкам будет предложено съездить в Китай за счет потенциального "суженого" на срок от недели до трех месяцев», — говорилось в публикации. Требования к невестам выдвигались минимальные: возраст от 18 до 40 лет, желательно, чтобы не была ранее замужем и не имела детей, но один ребенок не старше 16 лет допустим.