Жена Бориса Ротенберга сняла для него пародию на клип про лабутены

Видео: rotenberg_karina / Instagram

Супруга предпринимателя Бориса Ротенберга опубликовала в Instagram видео со съемок пародии на клип группы «Ленинград» о лабутенах.

«На день рождение мужу я сделала подарок, своего рода пародия на клип "Экспонат". Выложить не могу, он длинный, а тут можно лишь одну минуту выкладывать. Вот кусочек "за кадром" для поднятия настроения», — написала Карина Ротенберг во вторник, 10 января.

Материалы по теме О «лабутенах», берцах и красных мокасинах Подборка вызывающих улыбку видеопародий на клип группы «Ленинград»

Оригинальный текст песни был изменен, например, в пародии появились такие слова: «А на татами там устрою я тебе дзюдо. А на татами там я покажу и от, и до. А на татами там захваты будут, как в кино. А на татами там и разорвать бы кимоно. Кимоно!»

Борис Ротенберг — вице-президент Федерации дзюдо России и один из основных акционеров СМП Банка. Родился 3 января 1957 года. Карина его вторая жена, у них трое детей. От первого брака у него двое сыновей.

По данным Forbes, в январе 2017 года состояние Ротенберга оценивается в 1,1 миллиарда долларов.