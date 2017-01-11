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США упрекнули российских военных за «опасные сближения»

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Пентагон регулярно фиксирует «опасные сближения» российских самолетов и кораблей с американскими. Об этом сообщает во вторник, 10 января, РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства Мишель Балданса.

Американские корабли и самолеты, по ее словам, постоянно «пересекаются с российскими подразделениями, которые действуют в том же районе». Большинство данных встреч, как отметила Балданса, проходит на «безопасном и профессиональном уровне».

«Однако в некоторых случаях российские военнослужащие провели некоторые небезопасные и непрофессиональные маневры. Эти действия потенциально могут привести к ненужной эскалации напряженности и могут вызвать несчастный случай, который приведет к тяжелому ранению или гибели людей с любой из двух сторон», — добавила представитель Пентагона.

Балданса заверила, что США соблюдают в воздухе и на море правила безопасности, и призвала Россию к тому же. Она также отметила, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Москвой для избежания инцидентов в небе над Сирией.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские военнослужащие обвиняют летчиков ВКС России в опасных сближениях в небе над Сирией и пренебрежительном отношении к положениям меморандума о безопасности полетов.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, комментируя данную информацию, выразил уверенность, что командование Воздушно-космических сил РФ в Сирии делает все от него зависящее, чтобы таких инцидентов не происходило.

Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии был заключен 20 октября 2015 года.

Международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против террористов. Российские ВКС начали наносить удары по исламистам в этой стране с осени 2015-го.

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