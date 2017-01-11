Разработчик заявил о необходимости автоматического катапультирования летчиков

На боевых самолетах шестого поколения необходимо предусмотреть систему автоматического (без участия человека) катапультирования. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор — главный конструктор НПП «Звезда» Сергей Поздняков.

«Дело в том, что в стрессовой ситуации теряется ощущение высоты и пространственного положения, человек не успевает принять верное решение и его реализовать. Нужна автоматика, которая будет анализировать ситуацию и давать за летчика команду на спасение в критической ситуации», — пояснил свое мнение Поздняков.

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Он отметил, что для реализации этого предложения нужно вспомнить уникальный опыт создания систем автоматического катапультирования, внедрявшихся на корабельных самолетах вертикального взлета и посадки.

Это решение появилось на самолетах Як-36 и Як-38 в связи с тем, что при отказе одного из двигателей в режиме висения на малой высоте самолет переворачивался за 1-2 секунды, и это не позволяло летчику сориентироваться. Во время взлетно-посадочных операций автоматика отслеживала крен, тангаж и вертикальную скорость, а также динамику этих параметров, и, в случае превышения заданных значений, самостоятельно катапультировала пилота.

За время эксплуатации серийного Як-38 в авиации ВМФ (1977-1992 годы) произошло 19 автоматических катапультирований, в том числе два парных на учебно-тренировочных Як-38У. Все они были успешными.