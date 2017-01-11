Житель Днепропетровска сообщил о бомбе в психбольнице после кошмарного сна

Полиция Днепропетровска (переименован Верховной Радой Украины в Днепр) разыскала мужчину, позвонившего в областную психиатрическую больницу и сообщившего о готовящемся взрыве здания. Об этом в среду, 11 января, сообщает пресс-служба Национальной полиции города.

Телефонным террористом оказался 34-летний местный житель, страдающий психическим заболеванием и состоящий на учете. По его словам, ночью ему приснился сон, в котором доктора пытали пациентов психиатрической больницы. Проснувшись, мужчина позвонил в клинику и сообщил о ее минировании, говорится в сообщении.

С 2010 года мужчина неоднократно сообщал об угрозе взрыва в различных зданиях Днепропетровска. По факту его последнего звонка открыто уголовное дело.

Как сообщала «Страна.ua», утром 10 января в полицию Днепропетровска позвонил диспетчер медицинской службы, который сообщил об анонимном звонке с сообщением о минировании. В результате из клиники было эвакуировано 400 пациентов.

В сентябре 2016 года в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании всех магазинов основанного президентом Украины Петром Порошенко холдинга «Рошен» в городе. Полицейские проверяли все торговые точки сети по очереди. На места выезжали оперативно-следственные группы, кинологи и взрывотехники.

В мае того же года в Харькове шесть станций метрополитена, подлежащих переименованию в рамках декоммунизации, были закрыты из-за сообщения о минировании. Позднее Служба безопасности Украины установила, что об угрозе взрыва станций харьковского метрополитена сообщила пенсионерка, которая таким образом протестовала против изменения названий станций.