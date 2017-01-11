Пользователи сети поспешили обвинить ректора МГУ во лжи

Пользователи сети предположили, что ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий в ходе встречи с президентом России солгал о третьем месте вуза по востребованности выпускников в мире.

— ю кэн гет аут (@cashalottt) 11 января 2017, 08:41

На заявление Садовничего обратили внимание ряд СМИ, а также журналист Олег Кашин.

Оказалось, что пользователи социальных сетей перепутали два рейтинга: рейтинг лучших университетов БРИКС и стран с развивающейся экономикой (Times Higher Education Brics & Emerging Economies University Rankings 2016) и рейтинг университетов по трудоустройству выпускников (QS Graduate Employability Ranking). В первом МГУ действительно занял третье место по всем показателям, а во втором — по показателю востребованности выпускников.

23 ноября 2016 года было опубликовано первое издание рейтинга университетов по трудоустройству выпускников (QS Graduate Employability Ranking).

Согласно рейтингу, в целом МГУ попал лишь в число 150 лучших вузов мира наравне с Санкт-Петербургским государственным университетом и МГИМО. При этом по показателю alumini outcomes (результаты, востребованность выпускников) Московский университет действительно находится на третьем месте, уступая Оксфордскому и Стэнфордскому университетам.

МГУ на протяжении нескольких лет улучшает свои позиции в международных рейтингах вузов. Согласно рейтингу лучших университетов мира, составленному британским журналом Times Higher Education (THE) в 2016 году, он делит 188-ю позицию с Абердинским университетом (Великобритания). Это лучший результат среди российских университетов.