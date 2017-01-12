Путин назначил нового главу Адыгеи

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу республики Адыгея Аслана Тхакушинова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Мурата Кумпилова. Соответствующий указ опубликован в четверг, 12 января, на сайте Кремля.

Глава государства также встретился с Тхакушиновым и Кумпиловым.

«Исполнилось десять лет моей работе, а с Муратом Кумпиловым — восемь лет. Хорошие показатели экономики — он экономику вел, он в курсе всех дел. Анонимки на нас писали одинаково. Работали одинаково», — сказал Тхакушинов, оставляющий свой пост в связи с истечением срока полномочий.

Кумпилов поблагодарил президента за оказанное доверие. «Команда сформирована — [в нее вошли] коллеги, с которыми мы отработали уже 8-9 лет. Людей знаем, проблемы знаем, сконцентрируемся, будем работать», — сообщил он.

Главу Адыгеи выберет парламент региона 10 сентября 2017 года — в единый день голосования. Одновременно в 14 субъектах пройдут прямые губернаторские выборы.