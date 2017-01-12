Пьяный уралец прокатил гаишника на капоте

Видео: 360tv.ru

В Челябинской области пьяный водитель больше километра провез на капоте сотрудника ДПС, который пытался остановить его. Соответствующее видео в четверг, 12 января, опубликовал телеканал «360».

Инцидент произошел в городе Озерск в новогоднюю ночь. Сотрудники ГИБДД пытались задержать водителя автомобиля ВАЗ-2106, который несколько раз вылетал с проезжей части. Когда машину снова занесло, инспектор подошел к ней, но водитель не остановился, и полицейскому пришлось запрыгнуть на капот. Другой автомобиль ДПС стал преследовать «шестерку». Нарушитель был задержан, когда заехал в тупик.

Сотрудник ДПС в результате инцидента получил ушиб головы и ссадины.