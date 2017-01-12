Кости нацистского Ангела Смерти превратили в пособие для студентов

Останки Йозефа Менгеле, врача, проводившего эксперименты на узниках Освенцима и известного как Ангел Смерти, будут использовать в качестве наглядного пособия для студентов-судмедэкспертов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Использовать останки Менгеле в качестве учебного материала предложил доктор Даниэль Ромеро, который в 1985 году идентифицировал личность нациста. С тех пор кости Ангела Смерти хранились в Медицинской школе Университета Сан-Паулу (Бразилия).

Характер травм, полученных Менгеле при жизни, по мнению Ромеро, представляет интерес для студентов-судмедэкспертов. В частности, у нациста имеется перелом на левой части седалищной кости, а также небольшое отверстие на скуловой кости. Первую травму Ангел Смерти получил в результате аварии на мотоцикле, вторая развилась из-за хронического синусита.

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Новость о судьбе палача выжившие узники Освенцима встретили неоднозначно. Так, 92-летняя Карла Гевиртц, которой в концлагере на левую руку нанесли татуировку с номером A24840, замечает, что «не знает, что чувствовать». В Освенциме она лично столкнулась с Менгеле. Нацист приказал Гевиртц раздеться и под страхом смерти войти в чан с кипятком. Выжившая замечает, что однажды видела, как Менгеле убил новорожденную девочку, сбросив ее с крыши казармы. «Он был злым, развращенным человеком, — сказала она. — Он был мучителем».

После завершения Второй мировой войны Менгеле бежал в Южную Америку. Нацист, уничтоживший десятки тысяч евреев, скончался в 1979 году в возрасте 67 лет во время отдыха на пляже в Бразилии.