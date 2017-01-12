К 2021 году ядерную триаду оснастят современным вооружением на 72 процента

К 2021 году стратегические ядерные силы России будут оснащены современные вооружениями на 72%. Это обеспечит поддержание ядерного потенциала страны на требуемом уровне, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«В настоящее время идет масштабное оснащение Ракетных войск стратегического назначения и морских сил ядерного сдерживания современными ракетными комплексами стратегического назначения, осуществляется модернизация самолетов Дальней авиации», — рассказал глава военного ведомства.

Шойгу также отметил, что развитие стратегических ядерных сил остается безусловным приоритетом для Минобороны, поскольку ядерная триада обеспечивает гарантированное сдерживание агрессии против России и ее союзников.

22 декабря 2016 года Сергей Шойгу заявил, что 99 процентов пусковых установок в Ракетных войсках стратегического назначения находится в боеготовом состоянии, из них более 96 процентов готовы к немедленному применению.

В 2016 году РВСН получили 23 ракетных комплекса «Ярс». Кроме того, ведется модернизация ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС ВКС РФ, на вооружение которых поступают малозаметные крылатые ракеты большой дальности Х-101 и Х02 и поставка межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и «Лайнер» для атомных подводных ракетоносцев ВМФ России.