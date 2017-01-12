Любительский хоррор жителя Омска собрал пять тысяч долларов в зарубежном прокате

Мистический фильм «Проклятая» 29-летнего режиссера из Омска Павла Латушкина заработал около пяти тысяч долларов (примерно 300 тысяч рублей) в зарубежном прокате, сообщает портал «НГС Омск».

Бюджет картины составил 30 тысяч рублей. Латушкин взял эти деньги в кредит. В Омске лента собрала кассу в 20 тысяч рублей.

«На Западе сейчас востребовано кино, снятое любительской видеокамерой. И мы хотим попробовать, а так ли это? И хотим показать Россию в другом свете, без стереотипов», — поделился режиссер.

По словам Латушкина, зрители в США, Канаде и Китае платили от двух до четырех долларов за онлайн-просмотр картины. Билет в кинотеатр за границей стоил 10 долларов.

Омская премьера фильма состоялась 29 декабря 2016 года. С 19 января «Проклятая» выйдет на экраны в других городах России.