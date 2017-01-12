Потенциальный директор ЦРУ обвинил Россию в бездействии в отношении ИГ

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом претендент на пост директора ЦРУ Майк Помпео в ходе слушаний в Сенате по вопросу его утверждения заявил, что Россия «не делает почти ничего» для уничтожения «Исламского государства». Об этом сообщает Reuters.

По мнению Помпео, Россия «агрессивно самоутверждается», «вторгшись» на Украину и «оккупируя» ее территории, а также угрожает Европе.

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Также, по его словам, проблемы Соединенным Штатам, помимо «агрессивной» России, создают Иран, проводящий «подрывную политику», и Китай, провоцирующий «реальную напряженность».

Высказывая свое мнение о хакерских атаках против демократов, Помпео заявил об «очевидности» того, что эти «агрессивные действия» были осуществлены по распоряжению российского руководства.

Ранее потенциальный глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Россию главной угрозой Соединенным Штатам.

«Исламское государство» в России внесено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.