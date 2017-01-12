Порошенко назначил преемника Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового губернатора Одесской области Максима Степанова. Об этом в четверг, 12 января, сообщает «Думская.net».

Глава государства лично представил нового руководителя региона сотрудникам областной государственной администрации.

«Это человек, который (...) настроен работать здесь, а не ездить по заграницам, человек который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять», — приводит РИА Новости слова Порошенко.

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В декабре 2016-го Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы Украины назвала Степанова победителем конкурса на должность главы области, сообщало издание «Страна.ua». До этого он в течение пяти лет занимал пост директора полиграфического комбината «Украина», который печатает биометрические документы, в том числе и новые паспорта граждан страны.

По информации «Страны.ua», кандидатуру Степанова в ходе конкурса могла лоббировать администрация президента Украины.

Предыдущий губернатор Михаил Саакашвили объявил в ноябре о своем уходе в отставку. Порошенко не только утвердил увольнение, но и освободил его от должности своего советника. После отставки Саакашвили объявил о продолжении политической деятельности и создании партии «Рух новых сил».

Главой Одесской области Саакашвили был назначен 30 мая 2015 года. До этого он получил украинское гражданство. С 2004 по 2013 год занимал пост президента Грузии.