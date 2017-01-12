Тайвань обиделся на Нигерию за низкопоклонство перед Пекином

Тайваньские власти выразили протест Нигерии из-за закрытия торгового представительства в столице страны Абудже, обвинив ее в пресмыкательстве перед Пекином. Об этом сообщает Reuters.

Тайбэй возмутил тот факт, что нигерийские власти закрыли торгпредство в преддверии визита в страну главы МИД КНР Ван И, чтобы продемонстрировать свою приверженность дружбе с Пекином. Представительство было перенесено в город Лагос, причем численность его персонала была значительно уменьшена.

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«Китайская республика и Нигерия не имеют дипломатических отношений, — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Тайваня, — и поэтому попытка Нигерии завоевать расположение материкового Китая при помощи заявлений о том, что она больше не признает Тайвань в качестве государства и разрывает все формальные связи с ним, является бессмысленной. МИД Тайваня выражает протест и сожалеет об этом безосновательном шаге». В тексте также указывается, что Тайбэй не оставит действия официальной Абуджи без последствий.

Во время визита Ван И глава МИД Нигерии Джеффри Оньеама на совместной пресс-конференции заявил: «Тайвань лишится всех привилегий, поскольку он не является страной, которая признается международным сообществом. Мы признаем только КНР и подтверждаем приверженность политике "одного Китая"». На той же пресс-конференции Ван И объявил, что Пекин предоставит Абудже финансовую помощь в размере 40 миллиардов долларов.

Китайская Республика (Тайвань) была основана в 1912 году и до 1949-го управляла всем континентальным Китаем. После того как консервативная партия Гоминьдан потерпела поражение в Гражданской войне и появилась Китайская народная республика (КНР), прежнее правительство отступило на Тайвань и другие соседние острова, фактически основав государство со столицей в городе Тайбэй. КНР и Тайвань не признают суверенитет друг друга.