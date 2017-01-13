Ополченцы передадут Киеву тела подорвавшихся на минах украинских морпехов

Ополченцы Донбасса передадут Киеву тела троих украинских морских пехотинцев, подорвавшихся на минах. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Представитель командования добавил, что передача тел состоится в Донецке, в морге больницы имени Калинина.

Днем ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал, что украинские военнослужащие подорвались на мине в 500 метрах от первого рубежа обороны ополченцев в районе села Октябрь к югу от Донецка.

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Басурин уточнил, что двое силовиков погибли сразу после подрыва осколочной заградительной мины ОЗМ-72, третий скончался от полученных ран, успев при этом сообщить по каналам связи о произошедшем своим командирам. Подразделения ВСУ, однако, мер по поиску бойцов не приняли. В ДНР предположили, что морпехи входили в разведгруппу, которая должна была выйти к позициям ополчения.

О пропаже военнослужащих в штабе АТО (Антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру») заявили 9 января. «Трое военнослужащих одной из воинских частей, выполняющих задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. Сейчас с ними связь отсутствует», — говорилось в сообщении.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.