В ДНР сообщили подробности гибели троих украинских морпехов на минном поле

Трое пропавших 8 января военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на мине в 500 метрах от первого рубежа обороны ополченцев в районе села Октябрь к югу от Донецка. Об этом в четверг, 12 января, сообщил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

Представитель ДНР уточнил, что двое силовиков погибли сразу после подрыва осколочной заградительной мины ОЗМ-72, третий скончался от полученных ран, успев при этом сообщить по каналам связи о произошедшем своим командирам. Они, однако, мер по поиску бойцов не предприняли.

По словам Басурина, установлено, что погибшие проходили службу в 1 роте 501 батальона 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ. На месте их гибели были найдены две радиостанции иностранного производства, два пулемета РПК-74, один автомат АК-74 и пластиковые жгуты для связывания рук. В командовании полагают, что все трое входили в мобильную разведгруппу, которая должна была выйти к позициям ополчения. В командовании предполагают, что наличие жгутов указывает на возможное задание: захват в плен военнослужащего ДНР.

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«Тела погибших военнослужащих будут в ближайшее время переданы украинской стороне для последующего их захоронения родственниками», — заключил Басурин.

О пропаже украинских силовиков в штабе АТО заявили 9 января. «Трое военнослужащих одной из воинских частей, выполняющих задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. Сейчас с ними связь отсутствует», — говорилось в сообщении.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.