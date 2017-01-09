Штаб АТО заявил об исчезновении троих военнослужащих в Донбассе

В Донбассе пропали трое украинских силовиков, сообщается в Facebook пресс-центра «антитеррористической операции».

«8 января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, выполняющих задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. Сейчас с ними связь отсутствует», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки произошло 51 обстрел, в результате трое украинских военнослужащих получили ранения.

«Антитеррористической операцией» украинские власти называют силовую операцию в Донбассе, начатую в 2014 году после провозглашения Донецкой и Луганской народных республик в ответ на государственный переворот в Киеве.

Пути решения конфликта обсуждаются на самых разные уровнях, в том числе на встречах контактной группы в Минске. В ходе них с сентября 2014 года было принято три соглашения с мерами по деэскалации. Однако и после подписания документов участники противостояния продолжают жаловаться на обстрелы со стороны противника. По данным ООН, в результате противостояния погибли около 10 тысяч человек.