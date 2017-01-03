Двое бойцов ВСУ погибли из-за неосторожного обращения с оружием

В Донбассе двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли и еще столько же были ранены в результате неосторожного обращения с оружием. Сообщение об этом вечером понедельника 2 января было опубликовано на странице пресс-центра штаба так называемой антитеррористической операции (АТО)в Facebook.

«2 января 2017 в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения. По данному факту проводится следствие. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в записи.

Материалы по теме Жажда котла Зачем украинские силовики попытались прорваться к Дебальцево

2 января заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Киев надеется вернуть контроль над Донбассом в 2018 году.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Пути решения конфликта обсуждается на самых разные уровнях, в том числе на встречах контактной группы в Минске. В ходе них с сентября 2014 года было принято три соглашения с мерами по деэскалации. Однако и после их подписания участники противостояния продолжают жаловаться на обстрелы со стороны противника. По данным ООН, в результате противостояния погибли около десяти тысяч человек.

