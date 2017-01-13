Сотрудника ресторана во Флориде уволили за прыжки через скакалку из теста

Сотрудника сети ресторанов Jimmy John’s уволили за то, что он прыгал через тесто, как через скакалку. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Поводом для скандала стало видео, выложенное в мессенджере Snapchat. Оно показывало молодого человека в фартуке, скачущего через длинный жгут из теста в подсобном помещении ресторана в городе Джэксонвилл, штат Флорида. Из Snapchat ролик попал в Facebook, после чего его заметили СМИ.

Владельцы франшизы Jimmy John’s в Джэксонвилле заверили публику, что использованное для упражнений тесто было выброшено. «Мы не одобряем такое поведение и принимаем меры, необходимые для того, чтобы подобное не повторилось», — заявили они. Провинившийся сотрудник был уволен.

После инцидента государственные инспекторы провели внеочередную проверку ресторана и обнаружили 17 нарушений.

В 2014 году сообщалось, что в соцсети попала фотография сотрудников омского завода «Сыры», которые купались в технологической ванне с молоком во время корпоративного вечера в цехе.